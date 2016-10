Koblenz: Pflanzendoktor im Oktober

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 14:37 Uhr

Am Donnerstag, 20. Oktober stehen Pflanzendoktorin Jutta Ofenstein und Pflanzendoktor Andreas Mayer in der Stadtgärtnerei, Beatusstraße 37, in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr für Fragen rund um den Garten und die Pflanze bereit. Jahreszeitbeding dürfte es um Wetter bedingte Probleme mit Pflanzen und richtiges Einwintern von Kübelpflanzen gehen, aber auch allgemeine Fragen werden fachgerecht beantwortet. Um den Pflanzendoktoren die Diagnose zu erleichtern, sollten die Ratsuchenden Pflanzenteile mitzubringen.

Die letzte Sprechstunde des Pflanzendoktors in diesem Jahr wird am 24.11.2016 stattfinden.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz