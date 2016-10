Koblenz: Öko-Verkehrs-Siegel an Koblenzer Betriebe verliehen

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 11:17 Uhr

Mit dem Öko-Verkehrs-Siegel würdigt die Stadt Koblenz das Engagement von Unternehmen, die ihre Mobilitätsstrukturen nach ökologischen Kriterien gestalten und so für mehr Umwelt- und Klimaschutz in Koblenz sorgen. Die Einführung des Öko-Verkehrs-Siegels geht auf einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2010 zurück. Das Öko-Verkehrs-Siegel wird alle zwei Jahre an Koblenzer Betriebe verliehen. Das Siegel gibt es in den Abstufungen Gold, Silber und Bronze. Darüber hinaus wurde auf Anregung der Jury noch ein Grünes Öko-Verkehrs-Siegel eingeführt, um auch die Teilnahme an dem Wettbewerb, die ja mit Zeitaufwand verbunden ist, zu würdigen.

Die Bewertung der in diesem Jahr eingegangenen 14 Bewerbungen wurde durch eine Jury, bestehend aus Stadtverwaltung Koblenz, Lokale Agenda 21 AG Verkehr, Industrie und Handelskammer (IHK) bzw. Handwerkskammer (HWK), Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel, evm Verkehrs GmbH, Rhein-Zeitung und Hochschule Koblenz – RheinMoselCampus, durchgeführt.

In einer Feierstunde im Historischen Rathaussaal konnte Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig nun die Urkunden an die ausgezeichneten Unternehmen übergeben. Das goldene Öko-Verkehrs-Siegel erhielten fünf Betriebe, das silberne ging an drei Betriebe, die bronzene Auszeichnung wurde zwei Betrieben zuteil und vier Betrieben erhielten das grüne Teilnehmersiegel.

?Das Öko-Verkehrs-Siegel ist uns eine wichtige Angelegenheit, denn Kommunen alleine können eine ökologische Verkehrswende nicht umsetzen. Sie benötigen die Mitwirkung der Unternehmen und natürlich auch der Bürgerinnen und Bürger selbst?, so der OB zum Stellenwert des Öko-Verkehrs-Siegels.

Die musikalisch von der Band Jazzelongue untermalte Veranstaltung bot neben den Auszeichnungen auch jede Menge Raum für den Erfahrungsaustausch untereinander.

Ausgezeichnete Betriebe:

Öko-Verkehrs-Siegel Gold: BPV Consult GmbH (auch Gold 2012, 2014 keine Teilnahme) evm Verkehrs GmbH (auch Gold 2012 als KEVAG, 2014 keine Teilnahme) Hochschule Koblenz (Silber in 2012 und 2014) prosozial GmbH (Grün in 2012) Sweco GmbH (auch Gold in 2012 und 2014, damals noch als Grontmij)

Öko-Verkehrs-Siegel Silber: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (auch Silber 2014) Servatius Apotheke Güls (neu) Sparkasse Koblenz (Silber 2012 und 2014)

Öko-Verkehrs-Siegel Bronze: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (neu) CompuGroup Medical SE (neu)

Grünes Teilnehmersiegel: Aleris Rolled Products (neu) Andratec GmbH (auch 2014 grün) Bundesanstalt für Gewässerkunde (neu) Debeka Krankenversicherungsverein e.G. (neu)

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz