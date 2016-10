Koblenz: Modellieren mit Ton für Kinder und Erwachsene

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:06 Uhr

In diesem Töpferkurs an der vhs-Koblenz können Kinder und Erwachsene individuelle Weihnachtsgeschenke in Ton erarbeiten. Spielerisch wird der Umgang mit Ton vermittelt und verschieden Aufbau- und Dekorationstechniken erlernt. Einzelanmeldung von Kindern ist ebenso möglich wie die Anmeldung von Kindern in Begleitung Erwachsener. Beginn: Fr. 28.10.16 von 15:30 – 17:00 Uhr Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz