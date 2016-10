Koblenz: Langes Shopping-Wochenende mit Stoffmarkt Holland und Gewerbeparkfest

Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:08 Uhr

Am letzten Wochenende im Oktober werden in der Koblenzer Innenstadt und im Gewerbepark gleich mehrere Attraktionen geboten: Am Freitag ist am Deutschen Eck der Stoffmarkt Holland zu Gast. Der Koblenzer Einzelhandel öffnet seine Türen im Rahmen des Gewerbeparkfestes und verkaufsoffenen Sonntages am 30. Oktober.

Am Freitag, den 28.10.2016 ist der Stoffmarkt Holland von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu Besuch am Deutschen Eck. Es werden die neuesten Stoffe und Kurzwaren zu den Herbst- und Wintertrends der Saison angeboten. Das Angebot ist riesig und umfasst alles zum Selbernähen: Damen- und Kinderstoffe, Gardinen, Heimtextilien und Dekostoffe, Quilt- und Patchworkstoffe, Polsterstoffe, Schneiderpuppen, Schnittmuster, Kurzwaren. Seit Herbst 2004 ist ?STOFFMARKT HOLLAND? in Deutschland bundesweit unterwegs, in Koblenz machte der beliebte Markt zuletzt im März diesen Jahres Halt.

Der Einzelhandel der Innenstadt und des Gewerbeparks laden am 30.10.2016 zum verkaufsoffenen Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr ein. Das Gewerbeparkfest lockt dabei mit besonderen Angeboten: Sich in den Fachgeschäften umsehen, beraten lassen und einzukaufen lohnt sich an dem verkaufsoffenen Sonntag doppelt; denn zusätzlich zu Aktionen in den einzelnen Geschäften lockt ein großes Gewinnspiel der Rhein-Zeitung und des Gewerbeparks Koblenz an der B9. Mit einem Einkaufs-Bon aus einem der teilnehmenden Geschäfte können Abonnenten sich die Chance auf ein Damen Trekking E-Bike von Fischer im Wert von 999 Euro oder viele weitere, attraktive Preise aus den Fachgeschäften an der B9 sichern. Mitmachen ist ganz einfach: Den Einkaufs-Bon an der Information im Media Markt Koblenz einwerfen oder eine Kopie an Rhein-Zeitung, Gewinnspiel RZ-Kauf-Lokal-Tag, August-Horch-Str. 28, 56070 Koblenz senden.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz