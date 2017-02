Koblenz: Lärmaktionsplan im Internet

Pressemeldung vom 9. Februar 2017, 11:50 Uhr

Der Lärmaktionsplan Stufe 2 für Koblenz wurde am 16.12.2016 im Stadtrat beschlossen und ist ab sofort im Internet unter http://www.koblenz.de/gesundheit_umwelt/laermaktionsplanstufe2.html einsehbar. Der Lärmaktionsplan enthält Maßnahmenempfehlungen zur Minderung des Umgebungslärms in den Bereichen in Koblenz, die in besonderem Maße betroffen sind. Dieses Planwerk wird zukünftig von betroffenen Fachämtern in allen relevanten Entscheidungen berücksichtigt.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz