Koblenz: Kreative Gestaltung eigener Webseiten ohne Programmierkenntnisse

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:07 Uhr

Sie möchten gerne eine eigene Webseite kreativ erstellen, gestalten und pflegen, ohne aber gleich programmieren oder teure Software kaufen zu müssen? Dieser Kurs an der vhs-Koblenz möchte Ihnen das notwendige Handwerkzeug an die Hand geben, um Ihre kreativen Ideen wirkungsvoll umzusetzen oder die individuell und künstlerisch erstellten Fotos einzubauen. Gemeinsam werden wir die Gestaltungsmöglichkeiten des Managementsystems ?Jimdo? erkunden, von der Registrierung einer Internetadresse über das Einpflegen von Inhalten wie Texte, Fotos oder Videos bis hin zu verschiedenen Formatierungs-, Layout- und Strukturierungsvarianten sowie der Suchmaschinenoptimierung. Dazu werden nur ein Internetbrowser und lediglich grundlegende Computerkenntnisse benötigt. Auch wer nur ein Smartphone oder Tablet besitzt, kann an dem Kurs teilnehmen, da sich das System auch auf iOS- oder Androidsystemen betreiben lässt. Termin: Sa., 29.10.16 von 09:00 – 16:00 Uhr Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz