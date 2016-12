Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 16:40 Uhr

Zum Abtransport schweren Baugeräts wird ein großer Autokran im Bereich der Baustelle Casinostraße 15 aufgestellt. Daher muss die Casinostraße in diesem Bereich am Mittwoch, 14. Dezember ab 14.00 Uhr bis Donnerstag, 15.12. um 09.00 Uhr sowie am Freitag, 16. Dezember zwischen 07.00 und 11.00 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Casinostraße zwischen Luisenstraße und Schloßstraße ist dann nur aus Richtung Schloßstraße zu erreichen. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz