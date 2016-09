Koblenz: Koblenzer Öko-Verkehrs-Siegel

Pressemeldung vom 26. September 2016, 15:28 Uhr

Am Donnerstag, den 29. September findet ab 18.00 Uhr im historischen Rathaussaal in Koblenz bereits zum dritten Mal die Verleihung des Koblenzer Öko-Verkehrs-Siegels statt. In einer kleinen Feierstunde wird Oberbürgermeister Professor Dr. Joachim Hofmann-Göttig die Urkunden an die ausgezeichneten Betriebe übergeben.

Mit dem Siegel würdigt Koblenz das Engagement von Unternehmen, die ihre Mobilitätsstrukturen nach ökologischen Kriterien gestalten und so für mehr Umwelt- und Klimaschutz in Koblenz sorgen. Das Öko-Verkehrs-Siegels wird alle zwei Jahre an Koblenzer Betriebe verliehen.

Dieses Jahr kann das Öko-Verkehrs-Siegel in Gold fünfmal verliehen werden, drei Betriebe erhalten das Öko-Verkehrs-Siegel in Silber und zwei werden mit dem bronzenen Öko-Verkehrs-Siegel ausgezeichnet.

Musikalisch wird die Veranstaltung untermalt durch die Koblenzer Band Jazzelongue. Nach der Verleihung der Urkunden wird die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zur Diskussion bei kulinarischen Leckerbissen bestehen.

Alle Interessierte sind herzlich willkommen.

Weitere Informationen unter: www.klimaschutz.koblenz.de

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz