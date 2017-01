Koblenz: Instandsetzungsarbeiten auf der Europabrücke

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 16:07 Uhr

In der Nacht von Mittwoch, 25. Januar auf Donnerstag, 26. Januar werden auf der Europabrücke in Fahrtrichtung Bonn dringende Instandsetzungsarbeiten an einem Fahrbahnübergang ausgeführt. Dazu muss der linke Fahrtstreifen der B 9 in Höhe der Ausfahrt Metternich gesperrt werden. Um die Behinderungen des Verkehrs so gering wie möglich zu halten, lässt das Tiefbauamt die erforderlichen Arbeiten in der Nacht durchführen.

Die Sperrung des Fahrstreifens wird am Mittwoch um 20:00 Uhr eingerichtet und vor Einsetzen des Berufsverkehrs am Donnerstag wieder aufgehoben. Das Tiefbauamt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die zur Erhaltung der Verkehrssicherheit notwendigen Baumaßnahmen.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz