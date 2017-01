Koblenz: INFO-NACHMITTAG FÜR SPRACHEN UND BERUFLICHE BILDUNG BEI DER VOLKSHOCHSCHULE KOBLENZ

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 16:04 Uhr

Die Volkshochschule Koblenz bietet am Montag, 30. Januar 2017, von 14:30 bis 18:00 Uhr einen Informationsnachmittag zur Beratung und Einstufung in die Sprachkurse für Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch an. Wer eine dieser Sprachen auffrischen möchte und nicht weiß, welcher Kurs der richtige ist, oder wer seine Sprachkenntnisse mit einer anerkannten Prüfung bestätigen lassen möchte, ist hier richtig. Auch Informationen zum Lernen im Alter werden vermittelt sowie ein Blick in die Lehrbücher ermöglicht.

Ebenfalls am Montag, 30. Januar 2017, 14:30 bis 18:00 Uhr stehen die Dozenten für den Bereich „Arbeit und Beruf“ für ausführliche Gespräche zur Verfügung und helfen, den richtigen EDV-Kurs, das passende Kommunikationstraining oder Buchführungsseminar zu finden. Mit dem Lehrgangs- und Zertifikatssystem Xpert Business z. B. kann man fundierte berufliche Fähigkeiten – vom Einstieg bis zum Profi-Niveau erlangen. Die Volkshochschule Koblenz bietet Module zu folgenden Xpert-Business-Abschlüssen an: „Geprüfte Fachkraft Finanzbuchung“ und „Finanzbuchhalter/in“. Außerdem besteht die Möglichkeit, online einen EDV-Fitness-Check zu machen, der es ermöglicht, sein EDV-Wissen zu überprüfen und den passenden Einstieg zum Weiterlernen zu finden. Der Service zu diesen Angeboten ist kostenlos und selbstverständlich unverbindlich. Interessierte können zu einer Zeit ihrer Wahl während der Info-Veranstaltung ohne Terminabsprache oder vorherige Anmeldung kommen.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz