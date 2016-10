Koblenz: Fantasy-Autor Bernhard Hennen liest aus „Drachenelfen“

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 10:35 Uhr

Bernhard Hennen, der bekannte deutsche Fantasy-Autor, liest am Montag, 31. Oktober 2016, ab 19 Uhr aus seiner High-Fantasy-Saga „Drachenelfen“ in der Stadtbibliothek Koblenz im Forum Confluentes. Zuletzt erschien der Band „Himmel in Flammen“.

Bernhard Hennen, 1966 geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Vorderasiatische Altertumskunde. Als Journalist bereiste er den Orient und Mittelamerika, bevor er sich ganz dem Schreiben fantastischer Romane widmete. Mit seiner Elfen-Saga stürmte er alle Bestsellerlisten und schrieb sich an die Spitze der deutschen Fantasy-Autoren. Karten sind im Vorverkauf in der Stadtbibliothek und an der Abendkasse für drei Euro erhältlich.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz