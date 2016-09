Koblenz: Erneuerung Straßenbelag in der Beatusstraße

Pressemeldung vom 29. September 2016, 14:31 Uhr

In der Zeit vom 08.10. bis 12.10.2016 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebs der schadhafte Straßenbelag der Beatusstraße im Bereich zwischen Heiligenweg und der Johannes-Junglas-Straße erneuert. Am 08.10. wird die Deckschicht abgefräst und in den folgenden Tagen werden die Straßeneinbauten ausgetauscht und angeglichen. Am 12.10. soll die neue Asphaltschicht eingebaut werden. Die Arbeiten finden halbseitig unter Ampelregelung statt. Trotz der Ferienzeit ist hier mit Behinderungen zu rechnen. Um Beachtung wird gebeten.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz