Koblenz: Erneuerung des Fahrbahnbelags im Akazienweg

Pressemeldung vom 19. September 2016, 15:19 Uhr

In der Zeit vom 27.09. bis 29.09.2016 wird der desolate Fahrbahnbelag im Akazienweg im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz erneuert. Zunächst wird die Oberfläche abgefräst und im Anschluss werden notwendige Vorarbeiten erledigt. Am 29.09.2016 soll die neue Asphaltdeckschicht aufgebracht werden. Während des Deckeneinbaus muss die Straße voll gesperrt werden. Die Anwohner können an diesem Tage weder aus- noch einfahren bis der Asphalt ausreichend abgekühlt ist. Um Beachtung wird gebeten.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz