Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:37 Uhr

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Jedes Jahr im Oktober wird weltweit mit Aktionen und Projekten auf die Erkrankung ?Brustkrebs? aufmerksam gemacht. Auch in Koblenz haben sich wieder zahlreiche Kooperationspartnerinnen und ?partner zusammen getan und bieten ein abwechslungs- und informationsreiches Programm.

Am Dienstag, 25. Oktober 2016 bietet Maria Pries, Frauenselbsthilfe nach Krebs Koblenz, in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz und der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz einen Kreativ-Tag an. Interessierte können ihrer Phantasie freien Lauf lassen und verschiedene Glasflaschen dekorieren, wie es ihnen gefällt. Flaschen und vielfältiges Deko-Material werden zur Verfügung gestellt, gerne kann man aber auch eigenes Material mitbringen. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer Lust zu einem kreativen Zusammensein hat, kann jederzeit zwischen 11 und 15 Uhr kommen ? gerne auch über den gesamten Zeitraum. Die Veranstaltung findet statt in den Räumen der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, Löhrstraße 119 in 56068 Koblenz. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Maria Pries, Fon 0261/ 67 19 78, E-Mail: mariapries@live.de. Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Brustkrebsmonat finden Sie auf der Internetseite der Gleichstellungsstelle unter www.frauen.koblenz.de oder in den Flyern, die u.a. im Rathaus der Stadt Koblenz ausliegen.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz