Koblenz: Computer-Kurse bei der vhs-Koblenz

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 15:44 Uhr

Computer-Kurse bei der vhs-Koblenz

Silver Surfer – Sicher und smart im Internet unterwegs Viele ältere Menschen wissen die Vorteile des Internet sehr zu schätzen und bewegen sich gerne im weltweiten Netz. In etlichen Situationen fühlen sie sich aber unsicher und haben Angst Fehler zu machen oder finanziell geschädigt zu werden. Im dem Seminar zeigen wir die wichtigsten Werkzeuge, um mit Laptop, Tablet oder Smartphone sicher unterwegs zu sein. Voraussetzung: Windows- und Android-Kenntnisse. Wann/Wo: Mo., 30.01.2017, 08:30-12:15 Uhr, vhs der Stadt Koblenz, Hoevelstr. 6, 56073 Koblenz Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Computer- und Internet-Grundkurs Von der ersten Minute an, legen wir gleich mit der praktischen Arbeit los und konzentrieren uns auf das, was Sie im täglichen Umgang mit dem Computer wirklich brauchen: – Surfen im Internet – Umgang mit Wikipedia und Routenplanen – E-Mails schreiben und versenden – Ordnung schaffen in der Ablage – Briefe schreiben. Voraussetzung: EDV-Grundkenntnisse. Wann/Wo: Di., 31.01.2017 bis Do., 02.02.2017, jeweils 08:30-12:30 Uhr, vhs der Stadt Koblenz, Hoevelstr. 6, 56073 Koblenz Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz