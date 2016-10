Koblenz: 50 Jahre Stadtteilbücherei in Horchheim

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:22 Uhr

Am Donnerstag, 03. November feiert die Stadtteilbücherei Horchheim, an ihrem heutigen Standort in der Grundschule Horchheim ihr 50jähriges Bestehen. Von 13 – 18 Uhr findet an diesem Tag ein abwechslungsreiches Programm statt. Von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr wird eine professionelle Kinderschminkerin die Gesichter kunstvoll verwandeln. Um 16.30 Uhr folgt eine Aufführung des bekannten Koblenzer Puppenspiels. Im Gepäck haben sie das Stück „Findus und der Hahn im Korb“.

Anmeldungen hierfür werden erbeten unter 0176/990 090 41. Bei einem Quiz können die Kinder ihr Wissen über bekannte Kinderbuchfiguren testen. Auch ein Bastelangebot für Kinder gibt es an diesem Tag.

Eingeladen sind an diesem Nachmittag alle Interessierten, die sich über das Medienangebot für Kinder und Erwachsene in dieser Zweigstelle der Stadtbibliothek Koblenz informieren wollen. Alle Aktionen an diesem Tag sind kostenfrei.

Informationen zur Stadtbibliothek finden Sie unter www.stb.koblenz.de

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz