Kaiserslautern: Zusammen über 83 Jahre der Stadt treue Dienste geleistet

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 11:35 Uhr

Beide verlassen sie mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 beziehungsweise zum 31. Januar 2017 die Stadtverwaltung und starten in einen neuen Lebensabschnitt: Doris Geib und Wolfgang Ruf. Beide sind sie beim Referat Stadtentwicklung in der Abteilung Stadtvermessung viele Jahrzehnte tätig gewesen. ?Und nun habe ich die Ehre, Sie in den wohlverdienten Ruhestand ganz offiziell zu verabschieden?, erklärt Beigeordneter Peter Kiefer. Er bedankte sich bei den scheidenden Mitarbeitern für zusammen über 83 Jahre Engagement und Einsatz im Sinne der Verwaltung. ?Sie nehmen einen unendlich großen Wissens- und Erfahrungsschatz mit, denn nach so vielen Jahren haben Sie viele Entwicklungen und Veränderungen mitgetragen und mitgestaltet. Und selbstverständlich hinterlassen Sie eine große Lücke in der Belegschaft?, so der Baudezernent.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern