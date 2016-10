Kaiserslautern: Von fremden Ländern und Menschen

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 10:33 Uhr

Die aus dem österreichischen Burgenland stammende Elisabeth Kulman gilt als eine der führenden Mezzosopranistinnen unserer Zeit. Sie überzeugt Publikum und Kritik gleichermaßen durch ihr kostbares, farbintensives Timbre sowie ihre charismatische Bühnenpersönlichkeit und musikalische Vielseitigkeit. Seit 2010 ist Elisabeth Kulman als freischaffende Opern- und Konzertsolistin in Paris, Berlin, Hamburg, München, Tokio, Wien u.v.m. tätig. Ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen 2010 wurde umjubelt. Ihre besondere Liebe gilt schon länger dem Lied, dem sich Elisabeth Kulman auch in unkonventionellen Projekten widmet. Im Jahr 2015 entschied sie, sich ganz von der Opernbühne zurückzuziehen und in Zukunft nur noch Konzerte zu singen. Speziell für die Fruchthalle hat sie mit ihrem Partner am Flügel Eduard Kutrowatz einen Liederabend konzipiert, der sich ausgewählten Liedern von Robert Schumann, Johannes Brahms, Franz Schubert und Franz Liszt widmet. Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr, um 19:15 Uhr findet eine Einführung im Roten Saal der Fruchthalle mit Tanja Hermann statt. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Tel. 0631 365-2316; im Pop Shop Kaiserslautern, Tel. 0631 64725; Thalia Ticketservice, Tel. 0631 36219-814 und bei allen weiteren VVK-Stellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 70), im Internet unter www.eventim.de und von zu Hause aus mit ?ticketdirect? über www.eventim.de . Auch telefonische Bestellungen sind möglich. Die Karten gehen Ihnen dann per Post zu.

Quelle: Stadt Kaiserslautern