Kaiserslautern: Virtuose Geigen-Zwiesprache

Pressemeldung vom 25. Oktober 2016, 14:31 Uhr

Bei dem alle drei Jahre stattfindenden Kompositionswettbewerb des Geigen-Duos ?Twiolins? geht es nicht darum, nur durch fachmännisches Können zu überzeugen, sondern auch durch betörende Melodien, große Emotionen oder irrwitzige, virtuose Kunststücke auf den Violinen in die Ohren und Herzen der Zuhörer zu gelangen. Auch 2012 nahmen wieder 100 Komponisten diese Herausforderung an, doch nur wenige schafften es ins Finale und wurden ausgezeichnet. Die Preisträgerwerke werden Ihnen in diesem Programm präsentiert und die Twiolins nehmen Sie mit auf eine turbulente Reise durch verschiedene Länder, Kontinente und Galaxien. „Es ist Musik, tolle Musik ? das genügt.“ wie die Badische Zeitung rezensiert.

Tickets erhältlich in der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Kaiserslautern-Nordwestpfalz eG, Kanalstr. 4, 67655 Kaiserslautern, Tel.: 0631 3610-113.

Quelle: Stadt Kaiserslautern