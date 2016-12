Kaiserslautern: Silvestermarkt vom 27. bis 30. Dezember 2016

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 16:21 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern neigt sich am 23. Dezember 2016 dem Ende zu. Doch für alle, die noch immer in Erlebnis-, Feier- und Genießerlaune sind, geht es mit dem Kaiserslauterer Silvestermarkt vom 27. bis 30. Dezember in die schon Tradition gewordene Verlängerung, täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr. Ein besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr wieder das tägliche Musikprogramm auf der Bühne am Schillerplatz oder an der Stiftskirche.

Am Dienstag, 27. Dezember, lässt Hubertus von Garnier von 18:00 bis 21:00 Uhr, mit Soul und Blues die Weihnachtszeit ausklingen, von 18.00 bis 19.15 Uhr vor der Stiftskirche und von 19.45 bis 21.00 Uhr auf der Bühne am Schillerplatz. Um 20:00 Uhr lädt dann das „Rennquintett“ zu einem Konzert in die Stiftskirche ein. Am Mittwoch, 28. Dezember spielt Alex Breidt auf der Bühne am Schillerplatz (18.00-21.00 Uhr), präsentiert von 96.9 Antenne Kaiserslautern. Mit Rick Cheyennes Rock’n’rolligen Christmas geht es dann am Donnerstag, 29. Dezember, weiter, von 18.00 bis 19.30 Uhr auf der Bühne am Schillerplatz und von 20.00 bis 21.30 Uhr vor der Stiftskirche. Zum Abschluss des Silvestermarktes am Freitag, 30. Dezember, gibt es dann ab 18.00 Uhr im Festbereich mit „All That“ Black Music vom Feinsten.

Am Samstag, 31.Dezember, ist der Silvestermarkt bereits vorbei, auf Musikfreunde warten aber noch zwei echte Highlights am letzten Tag des Jahres: Um 17.00 Uhr beginnt im Konzertsaal der Fruchthalle ein Silvesterkonzert mit Anna Maria Kaufmann und der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg. Ein weiteres Silvesterkonzert erfreut dann um 21.00 Uhr die Besucherinnen und Besucher der nur mit Kerzen illuminierten Stiftskirche. Gestaltet wird das Konzert von Antonietta Jana (Sopran), Elisabeth Pütz (Violine) und Beate Stinski-Bergmann (Klavier).

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern