Kaiserslautern: Schon über 600 Teilnehmende für die 2. Lautrer Kehrwoche

Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 11:43 Uhr

Anmeldungen noch bis zum 10. März möglich

Vom 3. bis 7. April findet die 2. Lautrer Kehrwoche der Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) statt. Bereits jetzt haben sich über 600 Freiwillige angemeldet, um Spielplätze, Grünflächen, Schulhöfe und andere öffentliche Plätze von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Wer noch mitmachen möchte, kann sich unter lautrer.kehrwoche@stadtbildpflege-kl.de oder online unter www.stadtbildpflege-kl.de anmelden. Anmeldeschluss ist der 10. März.

„Von den 20 Gruppen, die sich bereits bei uns gemeldet haben, kommen die meisten aus den Kaiserslauterer Schulen und Kindertagesstätten“, berichtet Rainer Grüner, Werkleiter bei der SK. „Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Erwachsenengruppen sich an der stadtweiten Aufräumaktion beteiligen“, so Rainer Grüner.“Auch engagierte Erwachsene in ortsansässigen Unternehmen, Ortsvereinen, Freizeitgruppen können ihren Teil dazu beitragen Kaiserslautern noch lebens- und liebenswerter zu machen“, stellt Bürgermeisterin und SK-Dezernentin Susanne Wimmer-Leonhardt fest.

Alle freiwilligen Helferinnen und Helfer werden mit Sammelzangen, Handschuhen und Abfallsäcken ausgestattet. Die SK holt den Abfall an den vorher vereinbarten Orten ab und sorgt für eine ordnungsgemäße Entsorgung. Als Dankeschön erhalten alle teilnehmenden Einrichtungen Urkunden sowie kleine Anerkennungen wie Bücher oder DVDs. Darüber hinaus erhalten Kinder- und Jugendgruppen Sonderpreise. Allgemeine Fragen zu Organisation und Ablauf der Lautrer Kehrwoche beantwortet die SK gerne unter der Telefonnummer 0631/365-1700.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern