Kaiserslautern: Neuer Winterlinden-Hain im Naturfreundewald

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 15:05 Uhr

Der Baum des Jahres 2016, die Winterlinde, wird als Hain im Naturfreundewald im Saupferchtal, unterhalb des Wildparks, gepflanzt. ?Wir freuen uns über jeden Gast, der bei der Pflanzaktion dabei sein möchte?, so Martin Hofmann, Abteilungsleiter Forst bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern. Treffpunkt ist am Samstag, 15. Oktober 2016 um 13:00 Uhr am Parkplatz Quack. Förster Hofmann wird allen Interessierten bei einer Besichtigung des Waldes mit Imbiss und Umtrunk die Zukunftsentwicklung des Naturfreundewaldes erläutern.

1995 legten die Naturfreunde im Saupferchtal einen Naturfreundewald an. Sie pflanzten damals auf einer Fläche von einem Hektar einen Mischwald mit 2.000 Bäumen, Sträuchern und schenkten diesen der Stadt Kaiserslautern.

Quelle: Stadt Kaiserslautern