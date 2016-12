Kaiserslautern: Neue Angebote und verbesserter Service der Stadtbibliothek

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 15:31 Uhr

Mittels neuer Technik in Form von Access-Points und einem Internet-PC sowie der Installation des neuen ?Open-Portals? inklusive ?e-Books? hat die Stadtbibliothek jetzt neue Angebote und verbesserte Serviceleistungen zu bieten. Diese stellte Bürgermeisterin Susanne Wimmer-Leonhardt zusammen mit Christoph Dammann, Direktor des Referates Kultur, und dem Leiter der Stadtbibliothek, Franz-Josef Huschens, heute der Öffentlichkeit vor. ?Wir hoffen, dass dadurch noch mehr Bürgerinnen und Bürger, vor allem Jugendliche, den Spaß am Lesen entdecken?, so die Bürgermeisterin. Hierfür sei nun auch online und auf dem neuesten Stand der Technik der Weg zur Stadtbibliothek bereitet.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern