Kaiserslautern: Landesweiter Probealarm für KATWARN

Pressemeldung vom 1. Dezember 2016, 16:01 Uhr

Dreimal jährlich erfolgt ein Probealarm mit dem Katastrophenwarnsystem KATWARN. Am Montag, 05. Dezember wird erstmalig die Übermittlung von amtlichen Hochwasserwarnungen für kleinere und mittlere Flüsse mit dem Katastrophenwarnsystem KATWARN getestet. Alle etwa 9.000 Nutzer in Kaiserslautern erhalten kurz nach 11 Uhr auf ihrem Smartphone oder Handy eine Probewarnung. Wenn also am Montagvormittag die Mobiltelefone klingeln und eine fiktive Hochwassermeldung eingeht, gibt es keinen Grund zur Unruhe, da es sich lediglich um einen Test handelt.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern