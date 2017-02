Kaiserslautern: Kanalerneuerung in der Tirolfstraße

Pressemeldung vom 9. Februar 2017, 13:56 Uhr

Ab Montag, 13. Februar 2017, bis Mitte Mai wird in der Tirolfstraße zwischen der Friedenstraße und dem Geranienweg der Mischwasserkanal in Teilbereichen in offener Bauweise erneuert. Im ersten Bauabschnitt, der voraussichtlich bis zum 21. Februar dauert, ist im Bereich der Kreuzung Friedenstraße/Tirolfstraße die Friedenstraße in südlicher Richtung halbseitig gesperrt. Im zweiten Bauabschnitt vom 21. Februar bis voraussichtlich 10. März werden die nördliche Seite der Friedenstraße halbseitig und der Einmündungsbereich der Tirolfstraße voll gesperrt. Im anschließenden dritten Bauabschnitt kommt es zu abschnittsweisen Vollsperrungen der Tirolfstraße zwischen Friedenstraße und Geranienweg. Der Fußgängerverkehr ist von den Sperrungen nicht betroffen.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern