Kaiserslautern: Junge Stimme aus der Pfalz

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 12:14 Uhr

Sie gilt als herausragende lyrische Sopranistin und sie ist auf dem besten Weg zu einer Weltkarriere: Hanna-Elisabeth Müller, von 2012 bis zum Saisonende 2016 Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper, wurde 2014 in der Kritikerumfrage der Zeitschrift ?Opernwelt? zur Nachwuchskünstlerin des Jahres gewählt. Gefeierte Auftritte bei den Salzburger Osterfestspielen, an der Mailänder Scala oder der Semperoper in Dresden sind nur einige ihrer Stationen. Aber die musikalische Liebe der gebürtigen Mannheimerin, die in der Pfalz aufgewachsen ist, gilt nicht nur der Oper, sondern auch dem klassischen Lied. Seit ihrem Lieddebüt beim Heidelberger Frühling 2011 tritt Hanna-Elisabeth Müller regelmäßig mit ihrer festen Klavierpartnerin Juliane Ruf auf, die selbst mehrfach mit ersten Preise für Liedbegleitung ausgezeichnet wurde.

Einlass ist um 18:00 Uhr, das Konzert beginnt um 19:00 Uhr.

Quelle: Stadt Kaiserslautern