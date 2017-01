Kaiserslautern: Horst Schöttler erhält THW-Ehrenpreis in Gold

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 14:15 Uhr

Lang ist die Liste der Auszeichnungen und Ehrungen, die Horst Schöttler bereits zuteilwurden. Für sein langjähriges Wirken in den Bereichen des Zivil- und Katastrophenschutzes sowie der humanitären Hilfe erhielt der ehemalige Beigeordnete der Stadt der Jahre 1977 bis 1987 am Samstag, 14. Januar, nun das Ehrenzeichen in Gold des Technischen Hilfswerks (THW). Überreicht wurde diese höchste THW-Ehrung durch den Präsidenten, Albrecht Broemme.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern