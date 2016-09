Kaiserslautern: Führungen durch den Ruheforst

Pressemeldung vom 15. September 2016, 15:59 Uhr

Am Sonntag, 25. September, können sich Interessierte um 10 Uhr im Rahmen einer kostenlosen Führung über den Ruheforst Kaiserslautern informieren. Treffpunkt ist am Andachtsplatz im Ruheforst. Parkmöglichkeiten sowie eine Bushaltestelle der Linie 101 befinden sich in der Mannheimer Straße stadtauswärts in Richtung Hochspeyer, fußläufig etwa 400 Meter vom Andachtsplatz entfernt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern