Kaiserslautern: Führung durch das FCK-Stadion am 23. März

Pressemeldung vom 27. Februar 2017, 16:17 Uhr

Wer schon immer gerne einmal mehr rund um das Fußballstadion des Kaiserslauterer Traditionsvereins auf dem Betzenberg erfahren wollte, den lädt der Seniorenbeirat herzlich zu einer Führung am Donnerstag, 23. März um 14 Uhr ein. Die Veranstaltung dauert etwa 1,5 Stunden, der Kostenbeitrag pro Person beträgt 4,50 Euro. Treffpunkt ist am Ottmar-Walter-Tor, Block 16. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 16. März unter Telefon 0631 365-4408 oder per Mail an seniorenbeirat@kaiserslautern.de mit Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer gebeten.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern