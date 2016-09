Kaiserslautern: Freundschaftskonzert

Pressemeldung vom 15. September 2016, 13:54 Uhr

Deutsch-Amerikanisches Freundschaftskonzert der U.S. Army Europe Band & Chorus

Nach dem großen Zuspruch im letzten Jahr gibt die U.S. Army Europe Band & Chorus auch dieses Jahr wieder ein Konzert im Namen der deutsch-amerikanischen Freundschaft, verbunden mit dem Dank an die Bevölkerung für ihre Gastfreundschaft. Das Militärorchester und der Chor der Soldaten der US-Armee in Europa sind zur Zeit die drittgrößte musikalische Formation der US-Armee und die größte Formation außerhalb der Vereinigten Staaten. Als erstklassiger Botschafter trifft das Militärorchester mit seinen verschiedenen Ensembles und Darbietungen jeden Musikgeschmack ? die Bandbreite reicht von klassischer Musik über Filmmusik bis zu modernen Stücken.

Karten gibt es am Mittwoch, 21. September sowie am Freitag, 23. September, jeweils von 14:00 bis 16:00 Uhr, im Referat Kultur, Lauterstraße 2, 1. OG., Zimmer 106. Pro Person sind zwei Tickets erhältlich. Telefonische Vorbestellungen sind nicht möglich.

Quelle: Stadt Kaiserslautern