Kaiserslautern: Europäische Menschenkette geplant

Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 12:41 Uhr

Das von der Stadt Kaiserslautern getragene Europa Direkt Informationszentrum (EDI) hat eine spektakuläre Aktion in Planung. Im Rahmen der mehrstündigen Veranstaltung zum Europatag am Samstag, dem 20. Mai, soll an der Stiftskirche eine Menschenkette gebildet werden, in der Menschen aus allen 28 EU-Nationen vertreten sind. Mit dem Projekt soll ein klares Zeichen pro Europa gesetzt werden.

Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, ruft das das EDI bereits jetzt zum Mitmachen auf und bittet daher interessierte Personen, die einen entsprechenden Pass besitzen, sich zu melden. Wer mitmachen möchte, kann sich gerne unter der Telefonnummer (0631) 365-1120 oder unter der Mail-Adresse europa@kaiserslautern.de direkt ans EDI wenden.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern