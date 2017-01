Kaiserslautern: Europa Direkt Informationszentrum Kaiserslautern: Vorstellung des Jahresprogramms 2017 und Bilanz der Aktivitäten von 2016

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 15:53 Uhr

Datum und Ort:

Mittwoch, 1. Februar 2017, 10:00 Uhr, im Europa Direkt Besprechungszimmer im 15. OG des Rathauses

Anlass:

Ein direkter Draht der Bürgerinnen und Bürger zur EU-Kommission in Brüssel: Das ist die Funktion der insgesamt Europa Direkt Informationszentren, die seit 2005 von der Europäischen Kommission in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union eingerichtet wurden. Sie organisieren Veranstaltungen zu europäischen Themen, bieten Informationsmaterial an und machen gezielt auf Förderprogramme der EU aufmerksam, damit die Region von den europäischen Finanzquellen profitieren kann. Das 2009 gegründete Europa Direkt Informations-zentrum Kaiserslautern in der Trägerschaft der Stadt deckt mit seinem Angebot die Südhälfte von Rhein-land-Pfalz ab. In Rheinland-Pfalz gibt es nur noch in Koblenz eine solche Einrichtung. Für 2017 ist in Kaiserslautern wieder ein umfangreiches und vielfältiges Programm mit vielen Veranstaltungen zu aktuellen europäischen Themen geplant. Sie richten sich an die unterschiedlichsten Zielgruppen.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern