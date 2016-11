Kaiserslautern: Energiesparen durch richtiges Heizen

Pressemeldung vom 29. November 2016, 13:24 Uhr

Die Verbraucherzentrale des Landes gibt Tipps und berät kostenlos

Gerade in der Winterzeit lässt sich durch richtiges Heizen der Räume richtig viel Geld sparen. Wenn es kalt ist, wird das Thermostatventil am Heizkörper oft auf die höchste Stufe gestellt, in der Hoffnung den kalten Raum damit am schnellsten warm zu bekommen. Steht das Ventil auf Stufe drei, wird der Raum jedoch genauso schnell warm wie auf Stufe fünf.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern