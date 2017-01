Kaiserslautern: Einzelne glatte Straßen bremsen die Müllabfuhr in Kaiserslautern weiterhin aus

Pressemeldung vom 19. Januar 2017, 09:43 Uhr

Die Müllabfuhr der Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) konnte in den vergangenen Tagen die Leerung der Restmüll-, Biomüll- und Altpapierbehälter nicht vollständig durchführen. Aufgrund der Schnee- und Eisglätte in Kaiserslautern war die Entsorgung in höhergelegenen Seitenstraßen, Sackgassen und Gefällstrecken teilweise nicht möglich.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern