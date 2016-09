Kaiserslautern: Ausstellungseröffnung Soziales Engagement

Pressemeldung vom 29. September 2016, 14:26 Uhr

„Nix zu danken“ unter diesem Titel zeigen zahlreiche Träger und die Stadt Kaiserslautern ihre Arbeit mit Geflüchteten. ?Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch die Träger und sind deshalb besonders froh, dass die wertvolle und wichtige Integrationsarbeit in der Ausstellung aufgegriffen und dargestellt wird?, so der Beigeordnete und Sozialdezernent Joachim Färber. Er wird die Ausstellung am 04. Oktober um 15 Uhr offiziell eröffnen. Sie ist dann bis 11. November 2016 zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen, der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern