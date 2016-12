Kaiserslautern: Aufruf für die „Lange Nacht der Kultur“ 2017

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 16:09 Uhr

Am Samstag, den 24.06.2017 findet die nächste „Lange Nacht der Kultur 2017“ statt. Dazu ruft das Kulturreferat wie in jedem Jahr alle an einer Teilnahme interessierten Künstlerinnen und Künstler, Vereine und Veranstalter auf, sich bis zum 27. Januar 2017 beim Kulturreferat anzumelden. Erforderlich sind dazu die vollständige Nennung der Einrichtung oder Initiative, die Titel und die Dauer der Programmbeiträge, gegebenenfalls das- Logo der Einrichtung, ein Kurztext über den Programmvorschlag für die „Lange Nacht der Kultur“, falls vorhanden Fotos wie Aktions-, Künstler-, Werbe- und Szenenfotos für die Publikation im Programmheft und im Internet.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern