Kaiserslautern: ASK: Geänderte Entsorgungstermine zwischen Weihnachten und Neujahr

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 14:57 Uhr

Der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern (ASK) bittet um Beachtung, dass es zwischen Weihnachten und Neujahr zu folgenden Verschiebungen bei der Abholung von Restabfall, Bioabfall, Altpapier und Gelben Säcken kommt: · von Montag, 26. Dezember, auf Dienstag, 27. Dezember, · von Dienstag, 27. Dezember, auf Mittwoch, 28. Dezember, · von Mittwoch, 28. Dezember, auf Donnerstag, 29. Dezember, · von Donnerstag, 29. Dezember, auf Freitag, 30. Dezember, · von Freitag, 30. Dezember, auf Samstag, 31. Dezember.

Die geänderten Abfuhrtermine gelten für alle Behältergrößen, also auch für die gewerblich genutzten Abfallgroßbehälter mit einem Volumen von

770 und 1.100 Litern.

Alle Terminverschiebungen sind auch auf der Internetseite des ASK unter www.ask-kl.de veröffentlicht. Dort kann sich jeder einen übersichtlichen Abfuhrplan erstellen, in dem die Entsorgungstermine für Restabfall, Altpapier, Bioabfall und Gelbe Säcke eingetragen sind. Auf Wunsch erinnert zudem ein E-Mail-Service rechtzeitig daran, wann welcher Abfallbehälter am nächsten Tag geleert wird.

Zwischen Weihnachten und Neujahr kommt es auch zu geänderten Öffnungszeiten bei den städtischen Wertstoffhöfen. Die Wertstoffhöfe in der Daennerstraße 17 und Siegelbacher Straße 187 sind am 24. und 31. Dezember geschlossen. Die Abgabe von Wertstoffen kann an diesen beiden Tagen von 8.00 bis 12.00 Uhr auf dem Wertstoffhof in der Pfaffstraße 3 erfolgen. An den übrigen Werktagen gelten die regulären Öffnungszeiten.

Der ASK ist zwischen den Jahren zu den regulären Besuchszeiten geöffnet. Diese lauten: dienstags von 8.00 bis 12.00 Uhr und donnerstags von 8.00 bis 12.30 Uhr sowie von 14.00 bis 17.00 Uhr. Telefonisch ist der Entsorgungsbetrieb unter 0631/365-1700 erreichbar.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern