Idar-Oberstein: Zählerstände der Wasseruhren melden

Pressemeldung vom 18. Januar 2017, 11:45 Uhr

Vor gut einem Monat haben die Stadtwerke Idar-Oberstein rund 11.000 Gebührenzahler im Stadtgebiet angeschrieben und gebeten, zum 31. Dezember 2016 die Zählerstände ihrer Wasseruhren abzulesen und an die Stadtwerke zu melden. Ein Großteil der Kunden ist dieser Bitte bereits nachgekommen, jedoch stehen noch etliche Meldungen aus. Die Stadtwerke fordern die Kunden, die ihre Zählerstände bisher noch nicht mitgeteilt haben, dazu auf, dies nunmehr bis 31. Januar 2017 nachzuholen. Hierfür stehen verschiedene Wege zur Verfügung. Am bequemsten dürfte die Meldung mittels Smartphone oder Tablet sein. Denn auf den Anschreiben ist ein QR-Code aufgedruckt, der die Kunden direkt zur Zählerstanderfassung auf der städtischen Internetseite www.idar-oberstein.de führt. Aber natürlich können die Kunden die Ablesekarte auch weiterhin per Post zurückschicken. Bei Kunden, die den Zählerstand bis Ende Januar nicht gemeldet haben, wird der Verbrauch geschätzt.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein