Idar-Oberstein: Schnuppern in Ganz- und Halbtag an der IRS

Pressemeldung vom 19. Januar 2017, 14:44 Uhr

Die Integrative Realschule plus Idar-Oberstein in der Rostocker Straße veranstaltet am Mittwoch, 8. Februar 2017, von 9 bis 12 Uhr einen Schnuppertag für zukünftige Fünftklässler und deren Eltern. Unter der Devise „Reinschnuppern, sich informieren, mitmachen“ bietet der Schnuppertag den Besuchern viele Einblicke in den Schulalltag.

Alle Klassen der Orientierungsstufe öffnen ihre Türen und lassen die Gäste sowohl an verschiedenen Fachunterrichtsstunden wie auch an speziellen Unterrichtsinhalten des Ganztagsystems teilnehmen. Zwei komplette Klassen der Orientierungsstufe sind so genannte Ganztagsklassen, in denen nur Ganztagsschüler unterrichtet werden und deren Unterricht zeitlich über den ganzen Tag erteilt wird, mit Wechsel von vertiefenden Lern-, Übungs- und Entspannungsphasen. Hier findet Ganztagsschule in echter Form statt und ist nicht nur ein Anhängsel an den Halbtag. Der Schnuppertag bietet die Möglichkeit, dieses System in der täglichen realen Umsetzung kennen zu lernen und mit der Schulleitung Fragen und Konzepte zu besprechen. Lernzeitstunden, fachbezogene Lernzeitstunden und zusätzliche Projektstunden gehören zu dieser Konzeption und können miterlebt werden. Somit erfahren Eltern, auf welchem Weg die alten „Hausaufgaben“ in einer Ganztagsschule gemacht werden und welche zusätzlichen Themen die Schule durch das Plus an Stunden im Ganztag anbietet. Besonders interessant geht es auch im naturwissenschaftlichem Unterricht zu, wo geforscht, experimentiert und mitgemacht werden darf. Zudem versorgt das Kiosk-Schülerteam die Gäste mit Speisen und Getränken. Anmeldungen zur Integrativen Realschule plus, Rostocker Straße 2, für das Schuljahr 2017/2018 sind möglich vom 15. bis 28. Februar 2017 jeweils montags bis donnerstags von 7.30 bis 14.30 Uhr und freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr. Zusätzlich ist am Mittwoch, 22. Februar 2017, von 14.30 bis 18.30 Uhr eine Anmeldung möglich. Mitzubringen sind die Geburtsurkunde, das Schreiben der Grundschule und das Halbjahreszeugnis der 4. Klasse.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein