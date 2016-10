Idar-Oberstein: Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:15 Uhr

In der Zeit von Montag, 31. Oktober, bis Freitag, 25. November 2016, führt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. seine alljährliche Haus- und Straßensammlung durch. In Idar-Oberstein wird diese wie in den vergangenen Jahren von Soldaten der Artillerieschule durchgeführt. Die Sammler können sich auf Wunsch ausweisen. Auch 70 Jahre nach Kriegsende sind die Aufgaben des Volksbundes aktueller denn je: Einerseits gilt es unverändert, etwa im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, gefallenen Soldaten eine würdige Grabstätte zu schaffen und andererseits alles für ein friedliches Miteinander zu tun. Die humanitäre Organisation erhält die Gräber der Kriege als Mahnung, sie baut Brücken zwischen ehemals verfeindeten Ländern. Unter dem Motto „Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden“ kümmert sich der Volksbund nicht nur um die Pflege der Kriegsgräberstätten, sondern auch darum, jungen Menschen die schlimmen Auswirkungen von Krieg und Gewalt zu verdeutlichen. So haben in diesem Jahr über 20.000 junge Menschen aller Nationen die Friedhöfe im In- und Ausland gepflegt und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Versöhnung unter den Völkern und für den Frieden. Die Spenden aus der Haus- und Straßensammlung sind ein wichtiger Beitrag zur Sicherstellung dieser Arbeit.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein