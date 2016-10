Idar-Oberstein: Pflichterfüllung geht vor Menschlichkeit

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 15:50 Uhr

Im Rahmen des städtischen Theaterprogramms präsentiert das a.gon Theater am Samstag, 29. Oktober 2016, um 19.30 Uhr im Stadttheater Idar-Oberstein das Schauspiel „Die Deutschstunde“ nach dem Roman von Siegfried Lenz. Darin beschäftigt sich Lenz mit der für unser Land durchaus typischen Thematik, dass Pflichterfüllung als Erziehungsideal lange vor Menschlichkeit ging, ganz besonders während der NS-Herrschaft. Mit seinen Werken wurde Siegfried Lenz nicht nur zum genialen Denker über die deutsche Nazi-Diktatur, sondern auch zum menschlichen Botschafter zwischen dunkler Vergangenheit und demokratischer Gegenwart. Vor allem mit der Deutschstunde, in der er das Unvorstellbare vorstellbar machte, getreu seinem Motto: „Ich schreibe, um die Welt zu verstehen“.

Die Bühnenfassung von Stefan Zimmermann ist die erste von Autor und Verlag autorisierte und damit fast eine kleine Sensation. In ausgewählten Szenen konzentriert sie das Geschehen auf das Kernthema, den Aufsatz über „Die Freuden der Pflicht“, den der 20-jährige Siggi Jepsen 1954 in einer Besserungsanstalt schreiben soll. Zunächst bleibt das Blatt leer, doch dann kann Siggi kein Ende finden – Heft um Heft füllt sich. Zu sehr beschäftigt ihn, was er als Kind und Jugendlicher während des Krieges erleben musste: Sein Vater, der kleine Dorfpolizist Jens Ole Jepsen, hatte seinen Jugendfreund, den als „entartet“ gebrandmarkten und mit Berufsverbot belegten Maler Max Ludwig Nansen, bespitzelt, überwacht und denunziert. Pflichterfüllung ging vor Menschlichkeit. Und selbst nach dem Ende des Regimes verfolgte Jepsen den Maler beharrlich weiter – seine Mission schien keinen Auftrag mehr zu brauchen. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei der Tourist-Information Idar-Oberstein, den Buchhandlungen Carl Schmidt & Co. und Schulz-Ebrecht, der M&R GmbH im EKZ und beim Wochenspiegel Idar-Oberstein sowie im Internet unter www.ticket-regional.de.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein