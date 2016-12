Pressemeldung vom 22. Dezember 2016, 16:49 Uhr

Coole Aktionen im JAM Von Januar bis März 2017 bietet das Stadtjugendamt wieder coole Aktionen für Mädchen und Jungen ab 8 Jahren an. Die Aktionen finden jeweils donnerstags von 16 bis 18 Uhr im Jugendtreff am Markt statt.

Only for Girls „Karaoke“, am 26. Januar 2017, Kosten 3 Euro Wer Spaß am Singen hat und gerne zusammen mit Freundinnen singt, sollte dem JAM einen Besuch abstatten. Denn bei dieser Aktion kann man gemeinsam singen, tanzen und Spaß haben. „Partysnacks & Cocktails“, am 9. Februar 2017, Kosten 3 Euro Es werden tolle Rezepte ausprobiert, damit die Teilnehmer bei ihrer nächsten Party leckere Snacks und Cocktails anbieten können. „Stofftaschen selber machen“, am 2. März 2017, Kosten 4 Euro Hier wird gezeigt, wie man eigene Stofftaschen gestaltet. Ein absoluter Hingucker und super, um die Lieblingssachen überall hin mitzunehmen. „Regenbogenmuffins backen“, 16. März 2017, Kosten 3 Euro Backen macht immer Spaß, vor alle dann, wenn man gemeinsam bunte Regenbogenmuffins backt, die nicht nur toll aussehen, sondern auch hervorragend schmecken.

Only for Boys „Pfannkuchen backen“, 19. Januar 2017, Kosten 3 Euro Pfannkuchen mag doch jeder gerne. Also werden gemeinsam Pfannkuchen gebacken und dann auch noch mit Nutella, Marmelade und anderen leckeren Sachen veredelt. „Windlicht hämmern“, 2. Februar 2017, Kosten 4 Euro Mit Hilfe von Hammer, Nägeln und einer Dose können die Teilnehmer ihr individuelles Windlicht gestalten. Ganz so wie es ihnen gefällt. „Faschingsmasken basteln“, 16. Februar 2017, Kosten 4 Euro Wer für die bevorstehende Faschingszeit noch kein passendes Kostüm hat, kann sich hier eine coole Tiermaske basteln. „Pizzaparty“, 9. März 2017, Kosten 3 Euro Hier kann man seine eigene Pizza belegen und sie sich anschließend gemeinsam mit den Freunden schmecken lassen.

Anmeldung bis spätestens vier Tage vor der jeweiligen Aktion beim Jugendtreff am Markt, Lisa Zimmermann und Mascha Priebe, Telefon 06781/64475, E-Mail jugendtreff@idar-oberstein.de.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein