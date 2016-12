Idar-Oberstein: Niklas Hahn ist herausragender Rasenkraftsportler

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 16:13 Uhr

Neben Dennis Lukas und der BSG Nahbollenbach hat noch ein weiterer Sportler aus Idar-Oberstein in diesem Jahr den Deutschen Meistertitel errungen: Niklas Hahn sicherte sich in der Rasenkraftsport-Disziplin Steinstoßen den Meistertitel in seiner Altersklasse M 18/19. Oberbürgermeister Frank Frühauf und Lother Lenz, Vorsitzender des Stadtverbandes sporttreibender Vereine, würdigten diese Leistung bei einem Empfang im Stadthaus. Seit Jahren ist Niklas Hahn als Leichtathlet beim TV Oberstein aktiv, seine Domäne sind die Wurfdisziplinen. Beim TVO trainiert er zweimal die Woche im allgemeinen Leichtathletiktraining bei seinem Bruder Björn, im Sommer kommen noch ein spezielles Training beim TV Hahnenbach unter Leitung von Thomas Bertram und zusätzliche Übungsstunden im Kraftraum des TVO dazu. Dieser sportliche Ehrgeiz zahlt sich aus, denn in diesem Jahr wurde Hahn als bester Rasenkraftsportler der männlichen Jugend in Rheinland-Pfalz geehrt; Rasenkraftsport beinhaltet Gewichtsweitwurf, Hammerwurf und Steinstoßen. Außerdem erhielt er schon Ehrungen des Kuratoriums für Sporttalentförderung und des Stadtverbandes Sport. Seinen größten Erfolg feierte Niklas Hahn aber bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Bruchsal. In seiner Paradedisziplin Steinstoßen errang er mit 10,34 Metern den Deutschen Meistertitel in seiner Altersklasse. „Jeder erfolgreiche Sportler ist ein Aushängeschild für Idar-Oberstein“, unterstrich Stadtverbandsvorsitzender Lothar Lenz. Dem pflichtete auch Oberbürgermeister Frühauf bei, gratulierte Niklas Hahn zu dessen hervorragenden Leistungen und überreichte ihm als Anerkennung ein Präsent. Als sportliches Ziel für das kommende Jahr nannte der erfolgreiche Athlet die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Berlin, jedoch muss er dann vom bisherigen 10-Kilo- zum 15-Kilo-Gewicht wechseln.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein