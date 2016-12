Idar-Oberstein: Neuer Urlaubskatalog der Deutschen Edelsteinstraße erschienen

Pressemeldung vom 22. Dezember 2016, 16:54 Uhr

Die Tourist-Informationen in Herrstein und Idar-Oberstein haben erneut einen gemeinsamen Urlaubskatalog für die Edelsteinregion herausgegeben. Bürgermeister Uwe Weber, Verbandsgemeinde Herrstein, und Oberbürgermeister Frank Frühauf, Stadt Idar-Oberstein, präsentierten den Katalog für das Jahr 2017 gemeinsam mit den Mitarbeitern der beiden Tourist-Informationen. Pünktlich zur Mineralienmesse in München hatten die beiden Tourist-Informationen den Urlaubskatalog 2017 bereits im Angebot. Auf rund 80 prall gefüllten Seiten informiert die Broschüre über ein breit gefächertes Angebot rund um die funkelnde Welt der Edelsteine, Premiumwanderwege sowie Kultur entlang der Deutschen Edelsteinstraße und dem Zentrum, der Schmuck- und Edelsteinstadt Idar-Oberstein. Zudem enthält die Broschüre einen informativen Sonderteil zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Ob mit einem Ranger, einem zertifizierten Nationalparkführer oder ganz eigenständig unterwegs, im Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist Naturerlebnis garantiert. Neben den Rangertouren und den buchbaren Erlebnisangeboten sind nun auch Verkaufsartikel, wie Schmuckstücke mit dem Emblem der Keltenkatze, im Angebot. Nach der Premiere im Jahr 2016 ist der neue Urlaubskatalog der zweite, der gemeinsam von den beiden Tourist-Informationen herausgegeben wird. Unter dem Motto „Ankommen.Entdecken.Wohlfühlen“ enthält er vielfältige Erlebnisangebote – von Wandern in schönster Natur über den betörenden Glanz der Edelsteine bis hin zu hochkarätigen Events und Kulturveranstaltungen. Außerdem bietet er natürlich umfangreiche Informationen zu den Sehenswürdigkeiten, Edelsteinbetrieben, Unterkünften und Gastronomiebetrieben.

Erhältlich ist der neue Urlaubskatalog bei der Tourist-Information Deutsche Edelsteinstraße, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein, Telefon 06785/79104, E-Mail info@edelsteinstrasse.de, und der Tourist-Information Idar-Oberstein, Hauptstraße 419, 55743 Idar-Oberstein, Telefon 06781/64871, E-Mail touristinfo@idar-oberstein.de.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein