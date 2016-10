Idar-Oberstein: Nachwuchsorchester spielt weltberühmte Melodien

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:49 Uhr

Am Samstag, 22. Oktober 2016, startet das neue Theaterprogramm der Stadt Idar-Oberstein mit einem Konzert des LandesJugendBlasOrchesters (LJBO) Rheinland-Pfalz. Um 18 Uhr gibt das LJBO unter dem Motto „Jubiläum – Musik, die Geschichte schrieb“ ein Konzert im Stadttheater Idar-Oberstein. Anlass des Jubiläumskonzertes ist das 25-jährige Bestehen sowohl des renommierten Nachwuchsorchesters als auch des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz. Die talentiertesten Musizierenden in Rheinland-Pfalz bilden im LJBO einen hervorragenden Klangkörper, der Konzerte auf hohem Niveau bietet. Zum 25. Jubiläum versammelt der künstlerische Leiter des Orchesters, Stefan Grefig, bläsersinfonische Bearbeitungen von Werken großer Komponisten der Gegenwart und der jüngeren Vergangenheit.

Wie in Großbritannien hat die Bläsersinfonik auch in der neuen Welt eine lange Tradition. Brass Bands und Wind Ensembles – Orchester, in denen nur Holzblas- und Blechblasinstrumente sowie Schlagwerk vorkamen – entstanden ab etwa 1830. Sie entwickelten sich oft aus Universitäten und Hochschulen heraus, um diese Institute kulturell zu präsentieren. In dieser „Campusatmosphäre“ bildeten sich Orchester auf höchstem musikalischem Niveau. Deren moderne Klangtradition wird bis heute fortgeführt und zeichnet sich durch die Aufführung von Bearbeitungen der Werke oder Themen großer klassischer Komponisten aus.

Deutlich wird dies auch in der Musik der beiden Hauptprotagonisten des Jubiläumskonzertes. So, wie in Leonard Gershwins „Rhapsody in Blue“ der Versuch unternommen wird, Jazz und konzertante Sinfonik zu verbinden, lassen sich Entwicklungen von der Operette hin zum Musical in Leonard Bernsteins „Candide“ vernehmen – die Melodien der Werke sind mittlerweile weltberühmt. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei der Tourist-Information Idar-Oberstein, den Buchhandlungen Carl Schmidt & Co. und Schulz-Ebrecht, der M&R GmbH im EKZ und beim Wochenspiegel Idar-Oberstein sowie im Internet unter www.ticket-regional.de.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein