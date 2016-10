Idar-Oberstein: Meister des Lichts“ im Stadttheater Idar-Oberstein zu sehen

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:45 Uhr

Der Film von Regisseur Mike Leigh zeigt biographisch die 20 letzten Jahre im Leben des exzentrischen und arbeitswütigen britischen Landschaftsmalers J.M.W. Turner. Wie immer wird zur Veranstaltung der Initiative StattKino in Kooperation mit dem Kulturamt Idar-Oberstein eine passende Speise angeboten. Um 18.30 Uhr serviert der Landgasthof Böß im Bankettsaal ein „Colourful Dinner“. Wegen der begrenzten Kapazität ist für das Essen eine vorherige Anmeldung notwendig. William Turner lebte von 1775 bis 1851, seine im Alter zunehmend eigenwilligere Arbeit gilt als wichtiger Einfluss des Impressionismus. Der Film zeigt szenenhaft, wie Turner die Grundideen für seine Bilder findet. Sein Skizzenbuch ist dabei ein ständiger Begleiter und Grundlage seiner Werke. Immer wieder zieht es ihn in die Küstenstadt Margate. Hier malt er die aufbrausende See und zeigt die Kraft des Lichts mit intensiven Farben, vor allem von Ocker- und Gelbtönen. Seine schnelle Maltechnik gilt als außergewöhnlich.

Neben seiner Kunst der Landschaftsmalerei widmet er sich Reisen und Treffen mit dem Landadel. Turner ist alles andere als diplomatisch und mit seinem eigenwilligen Verhalten stößt er so manches Mitglied der ehrenwerten Gesellschaft vor den Kopf. Und auch im Privatleben ist der Umgang mit dem kauzigen Maler überaus schwierig. Als seine Bilder immer abstrakter werden, verliert er an Anerkennung bei seinen reichen, adligen Kunden, nachdem sich auch Königin Victoria negativ darüber geäußert hat. Testamentarisch hat Turner verfügt, dass seine Werke an den britischen Staat fallen sollen. Den Verkauf seiner gesamten Kunstsammlung an einen wohlhabenden Bürger lehnt er am Ende seines Lebens ab.

Der Eintritt zum Film kostet 4 Euro, inklusive Essen 12 Euro. Bei der Filmvorführung herrscht freie Platzwahl. Anmeldungen zum Essen werden je nach Verfügbarkeit bis spätestens Montag, 24. Oktober 2016, unter Telefon 06781/64-884 oder E-Mail kultur@idar-oberstein.de entgegen genommen.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein