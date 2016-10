Idar-Oberstein: Kreative Werke machen Gegensätze sichtbar

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 10:32 Uhr

Im Foyer der Stadtverwaltung ist derzeit eine Ausstellung mit Kunstwerken zweier Oberstufenkurse des Göttenbach-Gymnasiums zu sehen. Unter dem Titel „Gegensätze“ zeigen die von Kunstlehrer Achim Welsch unterrichteten Schüler großformatige Kohlezeichnungen zur Flüchtlingsthematik, Bleistiftzeichnungen zum Thema Metamorphose, Altarschreine mit aktuellem Inhalt, schrille Pop-Art-Reliefs, Stuhlobjekte und Fotos von Kunstprojekten, die im öffentlichen Raum realisiert wurden.

Bei der Ausstellungseröffnung hob Bürgermeister Friedrich Marx die große Bandbreite der dargebotenen Kunstwerke hervor. „Das zeigt, wie vielfältig das Spektrum im Kunstunterricht von Achim Welsch ist“, so Marx. Dabei seien die kreativen Lösungen der Schüler ebenso gegensätzlich wie die Wirkung der Werke auf den Betrachter. „Das zeigt, die unterschiedlich Kunst interpretiert werden kann“, hob der Bürgermeister hervor.

Kunstlehrer Achim Welsch führte anschließend in die Ausstellung ein und erläuterte die Entstehungsgeschichte der verschiedenen Werkgruppen. „Bereits vor einem Jahr, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, entstanden die Kohlezeichnungen zu diesem Thema“, erklärte Welsch. Diese eindrucksvollen Arbeiten gehörten nicht nur in die Schule, sondern in die Öffentlichkeit, erklärte der Kunstlehrer und so entstand die Idee zu dieser Ausstellung. Im Lauf der nächsten Monate kamen dann noch weitere Arbeiten zu anderen Themen und in anderen Techniken dazu. Aber immer unter dem Gesichtspunkt der Gegensätzlichkeit, des Titels der Ausstellung. So präsentieren die mittelalterlich anmutenden Altäre, teilweise aufwändig gebaute Triptychons, durchweg aktuelle Themen; alltägliche Objekt wie Stühle erhalten durch eine Umgestaltung eine veränderte Aussage. „Kunst soll nicht in Mappen verschwinden, diese gute Arbeiten sind zu schade um nur in der Schule Beachtung zu finden“, unterstrich Achim Welsch. Daher suche das Göttenbach-Gymnasium mit dieser Ausstellung die Öffentlichkeit.

Wer sich die Werke anschauen möchte, kann das noch bis Donnerstag, 3. November 2016, im Foyer der Stadtverwaltung tun. Die Ausstellung kann montags bis mittwochs von 7 bis 17 Uhr, donnerstags von 7 bis 18 Uhr und Freitag von 7 bis 12 Uhr besichtigt werden.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein