Idar-Oberstein: Junge Talente singen und musizieren

Pressemeldung vom 19. Januar 2017, 10:01 Uhr

Am Samstag, 28. Januar 2017, ab 9 Uhr führt der Regionalausschuss Nahe in der Göttenbach-Aula den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ durch. Ausgeschrieben ist der Wettbewerb in diesem Jahr in den Kategorien Violine Duo (9 bis 9.30 Uhr), Klavier solo (9.45 bis 12.10 Uhr), Holzbläser Duo (13.30 bis 14 Uhr), Gesang solo (14.15 bis 15.35 Uhr) und Drum-Set solo (16 bis 16.45 Uhr).

Das Preisträgerkonzert findet am Sonntag, 12. Februar 2017, um 15 Uhr in der Göttenbach-Aula statt. Erwartet werden die Teilnehmer mit ihren Angehörigen, Musiklehrer und Pädagogen sowie alle Musikinteressierten. Bei der Veranstaltung werden auch die Urkunden sowie die Preise übergeben.

Der Eintritt zu den beiden Veranstaltungen ist frei. Zur Durchführung des Wettbewerbs und zur Förderung der Jugendlichen durch weitere Preisträgerkonzerte ist der Regionalausschuss auf Spenden angewiesen und wäre für entsprechende Zuwendungen dankbar.

Für Rückfragen:

Michael Brill Telefon 06781 64-130 E-Mail michael.brill@idar-oberstein.de

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein