Idar-Oberstein: Im JAM brennt die Luft

Pressemeldung vom 27. September 2016, 15:08 Uhr

Am Samstag, 7. Oktober 2016, um 21.15 Uhr findet im Jugendtreff am Markt das erste Konzert nach der Sommerpause statt. Dabei sein werden: Kerim & Skidd, Crsy, Guardian of Property, Chicco 45 sowie einige Special Guests. „Am 7. Oktober brennt in Idar-Oberstein die Luft“, denn die Oezencrew gastiert wieder im JAM. Die Clique junger Musiker, die auch gemeinsame Veranstaltungen organisiert, hat es sich zum Ziel gesetzt, die großartige Show vom April noch zu überbieten. Dabei performt Singer-Songwriter, Produzent und Rapper Crsy zum ersten Mal Tracks aus seinem bald erscheinenden Mixtape. Außerdem wird es Newcomer Chicco 45, der für seine spektakuläre Bühnenperformance bekannt ist, live krachen lassen. Und selbstverständlich sind auch dieses Mal wieder die Rapper Kerim & Skidd am Start. Neben den Hip-Hop Acts sorgt die zur Zeit wohl interessanteste und erfolgreichste Indieband der Region, Guardian of Property, für musikalische Vielfalt. Einlass ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Wie alle Veranstaltungen im JAM kann auch diese von Jugendlichen ab 12 Jahren besucht werden.

BUZ: Auch Kerim & Skidd lassen es im JAM krachen.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein