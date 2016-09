Idar-Oberstein: Herbstfahrt für Senioren ins Altmühltal

Pressemeldung vom 27. September 2016, 14:05 Uhr

Neben den regelmäßigen Tagesausflügen bietet der Seniorenbeirat der Stadt Idar-Oberstein gemeinsam mit dem städtischen Seniorenbüro auch mehrtägige Reisen an. Die diesjährige Herbstfahrt führt vom 17. bis 21. Oktober 2016 ins Altmühltal, hierfür stehen noch einige freie Plätze im Doppelzimmer zur Verfügung. Die Fahrt erfolgt im modernen Reisebus, den Teilnehmern wird ein abwechslungsreiches Ausflugsprogramm geboten. Die Unterbringung erfolgt in einem komfortablen Wellnesshotel. Der Reisepreis beträgt bei Unterbringung im Doppelzimmer 429 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung beim Seniorenbüro der Stadtverwaltung unter 06781/64-523 oder per E-Mail unter seniorenbuero@idar-oberstein.de.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein